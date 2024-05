ELU25 Hendrik Toompere: kuni Vene teatris toimib Russki mir, pole seda teatrit vaja

Seni kui Vene Teatris laamendab Russki Mir, pole seda asja vaja. Parem oleks, kui see teatrimaja muudetaks teatriks, kus toimuvad sündmused, mis inimestele huvi pakuks.

Mida tähendab vene "suur süda"?

Väga põnev tõesti, et just vene kultuuri mõistmiseks on vaja "suurt südant".

Kui suur see süda peaks olema, nagu lauda uks või? Vangla värav? Katedraali suurune märklaud, kuhu vandid saavad oma rakette tulistada?

See mida russki mir peab oma kultuuriks – Dostojevski, Tšehhov, Gogol, Turgenev, Pelevin, Tšaikovski, Šostakovitš... see on siiski teise algupäraga. Euroopaliku viisiga vene hinge lahtimuukimine. Ja see pilt ei ole eriti ihaldusväärne. Küll aga huvitav.

Üks asi mis sealt ikka eredalt välja lööb on see, et venelased ei kannata, et neid ei austata pidevalt. Ja siis nad soovivad seda jõuga peale suruda.

Ma olen oma loomingulisel teel väga palju just nende autoritega kokku puutund ja ma tegelikult väga armastan seda maailma, mille nad loonud on. Küll aga ei armasta ma seda maailma, millest see sõnnik võetud on. Olen aegade jooksul, alates noorukipõlvest kui spordiga tegelesin, väga palju Venemaal ringi liikunud ja mitte ainult metropolides. Hiljem filmide ja teatriasjadega seotult. Viibinud erinevates keskkondades. Tippintellektuaalide ja suvaliste kaevurite seltskonnas. Üks asi mis sealt ikka eredalt välja lööb on see, et nad ei kannata, et neid ei austata pidevalt. Ja siis nad soovivad seda jõuga peale suruda.

Te teate ise ka, et jõuga naist ikka ei võta, või kui võtad, siis see on tegelikult vastiku maitsega. Ja kokkuvõttes räägin ma oma kirjas hoopis sellest, et vaatajaskond Vene teatri puhul on olematu võrreldes meie muu teatripildiga. Kuigi maksujõulist venekeelset vaatajat on vähemalt Tallinnas pea sama palju.

Miks see nii on? Sellest ma räägin. Ja asi pole mitte teatri sulgemises, vaid hoopis selle teatri ümberstruktureerimises. See peaks olema teater, kus ei ole kohta vene suuršovinismile.