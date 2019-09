Miley Cyrus annab vihjeid hiljutiste lahkuminekute osas

Loomade puhul on parim see, et nad ei hooli detailidest ja elavad kuldse reegli järgi - armasta ja ole armastatud. Ei mingeid küsimusi seoses rikkuse, karjääri, ande, rassi vanuse või soo osas»

Postitus jätkus «Lemmikute armastus on tingimusteta ja kõik mida nad vastu soovivad on lojaalsus, usaldusväärsus ja truudus (mis meenutab mulle kedagi)»

Cyruse salapärane vihje «mis meenutab mulle kedagi» on pannud fännid arvama, et naine räägib kas endisest abikaasast Liam Hemswothist või hiljutisest armsamast Kaitlynn Carter´ist .

Celebrity Insider vahendab, et laulja viimase armuloo kohta on levimas kuuldus, mille kohaselt Cyrus ei tundnud ennast suhte tõsisemaks muutudes mugavalt. Suhte algus Kaitlynn'iga oli lõbus, aga emotsioonide lisandudes tundis Cyrus, et peab pidurit tõmbama, mis viis paari ootamatu lahkuminekuni. Curys oli just lahutanud abikaasast ja talle tundus, et läks uude suhtesse liiga kiiresti.