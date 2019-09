«Kuuuurija»: Luubi alla võetakse ühe Eesti kiirlaenukontori petuskeem

Tänases «Kuuuurijas» uuritav kiirlaenufirma MiniCredit andis kiirlaenusid ja SMS laenusid ja lõpetas oma tegevuse litsentsi puudumise tõttu. Tähtsad raamatupidamisdokumendid läksid kaduma ja politsei leidis need ühe Lasnamäe garaažiboksi eest. Ometi on osadel inimestel kahtlus, et tegelikult politsei neid dokumente ei leidnud, vaid need olid kogu aeg politsei käsutuses. Katrin Lust uurib, kas Eesti Politsei vassib.