Traagiline: rajul muusikafestivalil suri 17-aastane tüdruk

Reedel postitati Twitteri kontole LeedsFestPolice (Leedsi festivali politsei) hoiatus, et festivalil ringlevad narkootikumid nimedega Donkey Kong, Trump ja Skype, mis on «väga ohtlikud tugeva toimega tabletid, mis on kuni kolm korda tugevamad kui tavaline täiskasvanu annus».

Festivalialale on üles pandud teated, et narkootikumid on ohtlikud ja keelatud. Tänavu on teisedki Inglismaa muusikafestivalid olnud kimpus narkootikumidega, peamiselt MDMA ehk ecstasy'ga.