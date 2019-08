Galerii: Inglismaa musafestivali esimesed külastajad olid kohal juba kaks päeva varem

Leedsi ja Readingu muusikafestival on tuntud, kuna aastate jooksul on seal juhtunud igasugu veidraid asju. 2002. aastal tekkisid festivalil lausa rahutused, kus sajad külastajad tehnikat lõhkuma asusid. Samuti on üritusel juhuslikke põlenguid tekkinud, vahendab Daily Star.