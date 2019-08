Noor «modell» tappis oma lapsed, et prostitutsiooniga edasi tegeleda

23-aastane Louise Porton tappis oma kaks tütart: kolmeaastase Lexi Draperi ning 18 kuuse Scarlett Vaughani, kirjutas The Sun. Tema muserdatud ema Sharon ütles, et ei andesta oma kurjale tütrele kunagi, ning kritiseeris sotsiaalhoolekannet, et nad eirasid kindlaid ohumärke.

Sharon ütles: «Miski tema peas murdus. Temast sai koletis, minu imeline väike tüdruk muutus. Ta ei ole enam see väike õnnelik laps, kelle ma üles kasvatasin. Ma ei pea teda enam oma tütreks.»

23-aastane Louise lämmatas Lexi 15. jaanuari varahommikul ning teda kuuldi tütre matuste ajal naermas. Kaks päeva pärast matuseid, 1. veebruaril, tappis Louise ka oma noorima tütre, Scarletti.

Mõrvarliku ema ohvrid: Lexi ja Scarlett. FOTO: Facebook

Sharon lisas: «Kui Lexi suri, siis ütles Louise, et Scarlett on järgmine. See kõlas ähvardavalt. Ta juba siis plaanis seda kõike teha.»

Sharon selgitas, et Louise tahtis oma endist elu tagasi saada ja modellindusega tegeleda, kuid lapsed jäid talle ette.

«Ma ei suuda uskuda, et sotsiaalhoolekanne midagi rohkemat ei teinud. Nende käed on verised. Nad oleksid saanud midagi palju rohkemat teha. Louise ei hoolinud Lexi surmast, teda lihtsalt ei huvitanud.»

Ema lisas, et keegi peaks uurima, miks sotsiaalhoolekanne midagi ei teinud. Nad ütlesid vaid, et Louise'i ja tema perega on kõik korras. Mitmed inimesed helistasid Lexi surmale eelnenud nädalal sotsiaalhoolekandesse, aga keegi ei teinud midagi.

Sharon süüdistab tütre käitumises ennast ja soovib, et oleks tütre teismeeas rohkem tema kasvatamises kaasa löönud. Naine selgitas, et kui tema lapsed olid väikesed, siit töötas ta pubis, ning nägi lapsi vaid nädalavahetustel.

Louise Porton, kes kirjeldas end meessoost kosilastele kui modelli, aktsepteeris 41 sõbrakutset ühes kohtingurakenduses vaid mõned päevad pärast Lexi tapmist.

Teda kirjeldati kui «rahulikku ja emotsioonitut» pärast Scarletti surma, isegi viivitades kiirabi kutsumisega. Louise leidis aega autot tankida, samal ajal, kui tema laps oli tagaistmel surnud või suremas.

Louise Porton tappis oma lapsed, et sekstööga edasi tegeleda FOTO: Facebook

Nädal enne seda, kui Lexi suri, lebas ta haigena haiglas. Louise leidis, et see on just paras aeg endast vetsus topless pilte teha ning korraldas meestega raha eest kokkusaamisi.

Warwickshire'i politsei sõnas, et Porton püüdis oma kolmeaastast last kahel korral varem tappa, kuni tal see 2018. aasta jaanuaris viimaks õnnestus. Asitõendid näitasid, et ta oli guugeldanud «miks mu kolmeaastane ei hinga» ja «kui kaua pärast uppumist on võimalik kedagi elustada».

Tüdrukute isa Chris Draper, kes polnud isegi kunagi Scarlettit näinud, ütles, et tema süda on murtud ja tal pole enam millegi nimel elada. Ta sõnas kohtuistungi ajal, et vihkab naist elu lõpuni.

Küll aga oli Louise keelanud laste isal nendega kohtuda.