Tallinna rahvas muljetab: pauk oli 300 meetri kauguselt läbi kere tuppa tunda

Kalamajas jälle mürtsub ja möllab! Pauk oli väga kõva, oli ca 300 m kauguselt läbi kere tuppa tunda. Maja seinad meil väga paksud. #kalamaja #action

A post shared by Ergo Nõmme (@erxn6mme) on Jul 6, 2019 at 11:53am PDT