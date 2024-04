Vaba ja vallaline Kerdo Mölder: pigem eelistaks suhtele üheöö kirge või seiklusi palmide all

Ansambel Respekt on välja andnud uue singli, tegelikult aastatetaguse loo «Muinasjutumaa», millele on antud uus kõla. Taasavaldatud lugu iseloomustab solist Kerdo Mölder: «Selle laulu kohta võib öelda, et me kõik unistame maast, kus eksisteeriks vaid rahu, armastus ja ainult sinu armsaim.»

«Kuid olen kindel, et see maa on meie kõigi sees olemas!» tõdeb Mölder Elu24-le optimistlikult ja lisab: «See paik eksisteerib kõikjal, tuleb vaid tahta ja soovida see leida! Tuleb võtta riske, et leida tee oma muinasjutumaale, [...] kus ootab tema tõeline armastus.»