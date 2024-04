Sel nädalal jõuavad nii Veenus kui ka Marss mõlemad oma kodumärki ehk nais- ja meesenergia saavad väljenduda rohkem endale omaselt. Kumbki saab puudutuse ka Pluutolt , mis transformeerib ja väestab. Ilmselt on see oluline nädal kõikide suhete plaanis (sh ka suhe iseendaga), mil passiivse ja aktiivse dünaamika lülitub ümber.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.