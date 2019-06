Vaata ise: 50-aastane Jennifer Aniston ilmus punasele vaibale eriti sileda näolapiga - kas ta on ilusüstide teinud?

Telesarjast «Sõbrad» tuntuks saanud Aniston kandis üritusel musta minikleiti, mis paljastas kenasti tema igati siledad ja päevitunud sääred.

Lisaks haaras tähelepanu ka tema nägu, mis näeb 50-aastase naisterahva kohta kahtlaselt sile ja kortsuvaba välja.

Vaatamata sellele, et Aniston on ümber lükanud väited, nagu kasutaks ta Botoxit või täitesüste, kirjutas Telegraph 2017. aastal, et Aniston on ilukohenduste kuninganna.

Artiklis võttis sõna ka arst-kosmeetik Michael Prager, kes selgitas, et need ajad on möödas, mil kuulsused lasid endale süstida Botoxit või täitesüste, mis olid tõelised halvad ja mis tekitasid püsivaid probleeme.

Samuti usub Prager, et ka Aniston on lasknud end pisut ilukohendada. «Tal on väga ilus lõuajoon ja kenad põsesarnad, mis on tavaliselt märk kohendustest.»

«Ta ei ole Botoxiga liiale läinud,» kinnitab Prager.