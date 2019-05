BBC ennustab Eestile jahedat kevadilma

Briti avalik-õiguslik kanal BBC , kust on võimalik näha ilmaennustust tuhandetest erinevatest linnades, Eestile just väga kõrgeid temperatuure ei ennusta.

Homme on BBC arvates Eestis maksimaalselt 12 soojakraadi. Seda on võimalik kogeda kella 15-16 ajal. Kui see on ka umbes aeg, kui taevas läheb pilviseks. Enne seda on selge taevas.