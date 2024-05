Kui Räpinast pärit 18-aastane Angelika nägi sotsiaalmeedias oma fotot, millega kohalikud noored seksuaalakte imiteerisid, tekkis tal tunne, et see kõik toimub temaga päriselt. «See mõjutas mind kuidagi, see rikkus mind ennast,» proovis Angelika «Kuuuurija» saates sõnadesse panna seda, mis temaga juhtus.