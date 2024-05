PÄEVAHOROSKOOP 7. mai: Jäära äriasjade ajamine õnnestub, Skorpion võib tunda end ummikus olevana

Äriasjade ajamine õnnestub, kui teed seda tasa ja targu ning toetud kindlatele faktidele. Vaja on olla koostööaldis.

Liigu ringi, hoia selliste inimeste ligi, kes olulisi asju teavad. Esita täpseid küsimusi, nii saad vastuseid, mis on sulle abiks.

Kui sul on küsimusi, siis kõige kindlam on pöörduda professionaali poole. Käid küll raha välja, aga see tasub kuhjaga ära.