KLÕPS Teist last ootav Keit Pentus-Rosimannus: ettevalmistused beebi saabumiseks on täies hoos

«Ettevalmistused beebi saabumiseks on täies hoos. Aega ju veel on, aga kuna Luksemburgi kodust läheme suvel sünniks valmistuma Eestisse, proovime siin kõik enne valmis seada,» avaldab teist last ootav Keit Pentus-Rosimannus ühismeedias.