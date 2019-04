Kuidas kulges Kim Kardashiani kanepiteemaline beebipidu?

Kuna Kim Kardashianil ja Kanye Westil on käes ärevad ajad ning õige pea sünnib surrogaadi abil perre teine poeg, siis otsustasid nad korraldada beebitervituspeo, mille teemaks oli CBD ja meditatsioon, kirjutab Just Jared .

«Olen hüsteerias, sest laps sünnib kahe nädala pärast. Seega otsustasin, et parim viis tähistamiseks on natukene CBD-d,» rääkis Kim peol. «Arvasin, et oli naeruväärne korraldada neljandat korda traditsiooniline beebipidu. Seega kõik tõmmake mahv ja määrige end õlisse.»