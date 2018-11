Lisaks Kerlile ootab külastajaid mõnus õhtupoolik smuutide, fotokioski, suure temaatilise kingiloosi ning Jörgen Paabu fotonäitusega. Kerlit küsitleb esitlusel bravuurikuninganna Anu Saagim isiklikult.

Laulja on kirjutanud raamatu just neile naistele, kes tunnevad, et nende tiivad on praegu veidi murtud. Kaante vahele on Kerli pannud oma valusad kogemused ning konarliku paranemistee, aga ka talle kõige südamelähedasemad teadmised spirituaalsusest ning selle igapäevasest rakendamisest.

Raamatus on 30 sammu selleks, et leida oma piiritu vägi ja taas täiel võimsusel maailma valgust kiirgama hakata. «Loodan, et minuga saad koos nii lahinal nutta kui ka pisarateni naerda, ning et saan sind aidata lähemale sellele, kes sa tegelikult oled - tõeline jumalanna,» kirjutab Kerli.

Kerli rääkis avameelselt oma endisest suhtest ning vastas Anu Saagimile, millist printsi praegune Kerli ootab? «Ma ei oota printsi. Printsid on amatööridele. Ma tahan püha liitu - hinged, kes tahavad koos arenda ja kasvada, ning et see suhe on teadlik. Ma tahan meest, kes on endaga rahul.»