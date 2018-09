Nicki Minaj paljastas keset esinemist oma suured rinnad

«Õnnetus» juhtus möödunud nädalavahetusel Made in America festivalil. 35-aastane räppar sai olukorra kiirelt kontrolli alla, aga kontserti filminud kaameral see märkamata ei jäänud.

Mõned inimesed spekuleerivad, et see õnnetus ei olnudki õnnetus, vaid teadlikult läbimõeldud otsus, et oma uuele albumile «Queen» rohkem tähelepanu tõmmata.