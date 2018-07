SUUR GALERII Kaunis Sandra Bullock saab täna 54-aastaseks

Ta hakkas näitlema 1987, aga oma elu esimesed kümmekond rolli olid tal tähtsusetutes filmides. Ta sai kuulsaks pärast osatäitmisi filmides «Demolition Man» («Purustaja»; 1993), «Speed» («Kiirus»; 1994) ja «While You Were Sleeping» («Unine eksitus»; 1995).

Ta on Kuldgloobuse kandidaadiks nimetatud neli korda: parima muusikali- või komöödianäitlejanna kategoorias filmidega «Unine eksitus», «Miss Congeniality» («Miss Eriagent»; 2001) ja «The Proposal» («Ettepanek»; 2009) ning parima draamanäitlejanna kategoorias filmiga «Varjukülg». Ta võitis neist viimase filmiga.

Filmiga «Kiirus» võitis ta parima ulmefilmi auhinna Saturn parima näitlejanna kategoorias. Ta jagas seda auhinda Jamie Lee Curtisega (rolli eest filmis «True Lies» – «Ausad valed») ja see on läbi aegade ainus kord, mil Saturni auhind parima näitlejanna kategoorias on jagamisele läinud.