Meghan Markle’i isa läheb südameoperatsioonile?

Thomas Markle ei saa selle tõttu kuningliku pulma ajaks, 19. maiks Suurbritanniasse lennata, kuid ta plaanib seda teha hiljem, kui ta on paranenud.

Thomas Markle FOTO: BRWES / Rachpoot/MEGA/Scanpix

Selle nädala alguses kirjutas kõmulehekülg TMZ, et 73-aastane Thomas Markle tegi kõmufotograafiga koostööd, poseerides fotode jaoks, mida fotogaaf müüs mitmetele väljaannetele. Väidetavalt sai Thomas Markle fotode eest vähemalt 135 000 dollarit.

Skandaali lahvatades teatasid sõbrad, et kõmufotograaf kasutas Thomast ära ja kuna tal on fotode pärast häbi, siis ta ei lähe oma tütre pulma.

Eile olevat Thomas Markle aga meelt muutnud ja öelnud, et talle tehakse südameoperatsioon, kuid tütre juude lendab ta ikkagi. Samas ei ole kindel, kas arstid lubavad tal südameoperatsiooni järgselt lennureisi ette võtta.

Kinnitamata andmetel helistas Meghan Markle oma isale ja palust tal võimalusel siiski pulmas osaleda. Isa oli tütrele öelnud, et kõmufotograafiga on asjad selgeks räägitud ja ta käitus valesti, et lasi end pildistada.

Meghan Markle FOTO: TOBY MELVILLE / AFP/Scanpix

Thomas Markle’i lähedaste arvates ei ole mees harjunud suure tähelepanuga, mida ta tütre tõttu saab ja see tõi kaasa terviseprobleemid.

Väidetavalt on Briti kuningakoja esindajad abistanud nii Meghan Markle’i isa Thomas Markle’it kui ema Doria Raglandi meediaga toime tulemiseks.

Doria Ragland FOTO: Array / Snorlax/Rachpoot/ MEGA/Scanpix

Thomas Markle’i kaks vanemat last, poeg Thomas Markle juunior ja Samantha Markle, kes on Meghani poolvend ja –õde, on samuti kurtnud, et meedia liigne tähelepanu on närvesööv.

Briti kuningakoda ei ole avalikustanud, kes Meghani 19. mail Windsori lossi St. George’i kabelis altari ette viib. Kui isa seda teha ei saa, siis väidetavalt teeb seda ema.

Ragland lendas eile, 15. mai pärastlõunal Los Angelesest Londonisse.