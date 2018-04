Esimene eurolaulik Janika Sillamaa Nechayeva kleidist: riik peaks tagama rahastuse

Janika Sillamaa esindas Eestit 1993. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel looga «Muretut meelt ja südametuld». Toona jäi lugu seitsme hulgas viiendale kohale ja lõppvõistlusele ei pääsenud.

Janika Sillamaa usub, et Nechayeva lavasõu rahamurede lahenduse peaks leidma siiski Eesti riik. «Riik peaks tagama finantseeringu,» avaldab naine arvamust Naistelehe veergudel.

Ka Eesti Eurovisiooni delegatsiooni juhile Mart Normetile tundub tänavune olukord nagu Eesti narritamine: «Just nüüd, kui meil on võimalus võita, on see hind kättesaamatus kõrguses.» «Sel aastal on isegi lavatoss kolm korda kallim!» on Normet hämmastunud. «Samas ka sellist tähelepanu nagu Eesti muusikakultuur tänavu kuu aja jooksul tänu Elinale saanud on, ei ole meil varem Eurovisiooni eel nähtud.»

Elina Nechayeva esitamas võidulugu «La forza» FOTO: Madis Sinivee

Kui mõelda, kui palju on Eesti olnud nõus maksma erinevate kuvandiloome- ja reklaamikampaaniate eest, mis tutvustaks meid maailmale, ei tundugi see summa enam üüratu. «Eesti kuvandile mõjuks see igati hästi,» on Normet nõus. «Küsimus on aga, kus kohast leida selline kiirreageerimis-raha». Samas ei heida Normet meelt. «Tänavu läheme me Eurovisiooni võitma!» on ta veendunud. Loe rohkem SIIT!

Ka Elinale endale lisab pinget suure summa puudumine esinemiseelarvest: «Eks näis kuidas me selle summa kokku saame, kas saame,» sõnas lauljatar Elu24le.

Lauljanna loodab, et Eestis jagub häid ärimehi, kes tänavusele eurolaulule õla alla paneks. «Me tõesti loodame, et me saaks selle summa kokku,» ütles Nechayeva «Seitsmestele.»

«See on praegu selline suur küsimärk, aga loodan, et saame selle lahendatud hüüumärgiks!» lausus Elina lootusrikkalt. Vaata intervjuud Elinaga SIIT!

Tundub, et Nechayeva kleidi projektsioon läheb korda kõigile. Helgemad pead on teinud kleidile lausa Twitteri konto, kus läbi huumoriprisma pakutakse erinevaid lahendusi. Kuigi kontot ei saa tõsiselt võtta, siis pisut huumorit tõsise teema puhul on alati teretulnud. Loe SIIT, kuidas Elina Nechayeva kleit sai Twitteri konto, mis pakub lahendust 65 000 euro kogumiseks.