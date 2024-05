ELU25 Joanna Hoffmann: "Inimese vabastamine mõistliku ühiskonna survest"

Meie sürrealismi kese on Tartu

Tegu on kirjutisega, mis määratleb poeetilis-eetilist, filosoofilist ja poliitilist vaadet elule ning seejuures ka üht silmapaistvaimat 20. sajandi kunstivoolu. Breton ja mitmed teised kirjanikud, näiteks Louis Aragon , Philippe Soupault , Paul Eluard , Benjaminn Péret , Robert Desnos ja Antonin Artaud , koondasid enda ümber sürrealistide koolkonna, mille keskpunktiks oli Pariis. Terve sajandi vältel on sürrealism pakkunud inspiratsiooni paljudele loojatele ning meeliköitvaid elamusi laiale publikule.

Sürrealism on liikumine, mis proovib avada alateadvuse saladusi ja vastanduda ühiskondlikele normidele.

Just sellisel märgilisel aastal kannab Tartu, Eesti sürrealistliku kunsti kese, Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Seega on põhjust need kaks olulist sündmust siduda ja neid suurelt tähistada.