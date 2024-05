«Iga ettevõte ongi selline paar aastat. Tavaliselt selle aja jooksul läheb midagi untsu,» tunnistab Kütt. «Enamus kordi on juhtunud see, et maksuamet umbes kahe aasta pärast võtab ette kogu sinu raamatupidamise ja maksude maksmise. Mustad palgad, misiganes, ja kirjutab trahve,» selgitab ta lisades, et päris puhast äri ei aja ükski ehitusettevõte Eestis. Mees tunnistab, et on maksuameti jälgimise all olnud 10 aastat.

Kütt ütleb, et ehitusi hakkas takistama ehituslubade saamise venimine. «Sisuliselt oli tootmise planeerimine võimatu. Ehk siis ei teadnud, millal tuleb mingi luba ja millal saab seda tegema hakata,» ütleb Kütt. Kuid firma sõlmis aina uusi lepinguid ja jätkas massiivse reklaamiga. Tagantjärele on näha püramiidskeemi tunnuseid.

«Juba on tekkinud üldine paanika, kus ma tegelen mitte tööga, vaid vandeadvokaatidele vastamisega. Neid kirju tuli nii palju, et enam ei suutnud hallata,» ütleb Kütt lisades, et ta on saanud ka kõikvõimalikke ähvardusi. «Mind on näiteks Pärnu maanteel neljarealisel teel sisuliselt teelt välja rammitud viie autoga, kinni peatatud ja küsitud, kus sa raha panid,» avaldab ta.

Imre Kütt ütleb, et firma lasti põhja, sest elulootust polnud. Ta lubab intensiivselt tööd rügada, et suurt jama klaarida. Ta on võtnud majaostjatega ühendust ja pakkunud abi, et majad saaksid ikkagi kõigest hoolimata valmis ehitatud.

Liina ja Allan on Ösel House kontole kandnud 111 000 eurot ja selle eest saanud vaid lõpetamata majakarbi. Nüüd ehitavad nad Kärdlas oma maja jõudumööda edasi. Kodulaenu on neil maksta jäänud veel 28 aastat.