Gameboy Tetris oma lastest: nad on kindlasti eestlased, kes lihtsalt räägivad vene keelt ka

Küsimusele, kas Pavel tunneb ennast rohkem eestlase või venelasena, vastab ta, et ta on pigem ikka eestlane. Küll aga ütleb ta oma kolme lapse kohta, kellest pisem alles kuu aega tagasi ilmavalgust nägi, et nemad on kindlasti eestlased. «Nad on kindlasti eestlased, nad on sajaga eestlased, kes lihtsalt räägivad vene keelt ka, aga emakeel on ikkagi eesti keel neil,» ütleb ta. Muusik avaldab, et on peaaegu valmis saanud oma debüütalbumi, kus ta räägib palju iseendast lapsena ja oma lastest. «Hästi palju on seal isaks olemisest,» ütleb ta laulude teemade kohta.