Elina Nechayeva: meedias mõeldakse asju välja ja esitletakse ilusat asja negatiivselt

Eurovisioonil Eestit esindav Elina Nechayeva rääkis Elu24le, et tänaõhtune kontsert saab fantastiliste muusikute seltskonnas olema suurepärane. «La forza» tuleb täna esitlusele uue seadmega, kuigi sõnad ja meloodia on sama.



Elina elutempo on pärast Eesti Laulu võitmist palju muutunud ning ainuüksi täna on muusikul kokku kolm kontserti. «Lähedaste abiga tulen selle tempoga toime,» annab Elina teada oma salaretsepti.

Lisaks kõrgendatud avalikkuse tähelepanule, proovidele ja muudele olulistele asjaajamistele, milleks kulub Elina sõnul «tundide ja tundide viisi» aega, lisab pinget ka 65 000 euro puudumine esinemiseelarvest. Kuigi olukorraga tegeleb Eesti Laulu tiim, on mure siiski ühine. «Eks näis kuidas me selle summa kokku saame, kas saame,» sõnab ta. «See on praegu selline suur küsimärk, aga loodan, et saame selle lahendatud hüüumärgiks!» sõnab naine lootusrikkalt.



Praegu on Elina laul «La forza» ka üks favoriitidest «Ma olen väga tänulik, et mu lugu meeldib ja läheb inimestele südamesse ja hinge. Olen selle üle väga-väga õnnelik!». Favoriidiks olemise juttu peab ta ülepaisutatuks, sest tulemusi ei oska kunagi ette näha. «Aga see motiveerib, annab jõudu, armastust, mida rahvaga jagada!»



Võidust mõtlemise ja võidukõne osas jääb ta tagasihoidlikuks: «Praegu mõtlen selle peale kuidas võimalikult hästi esineda!» ja lubab naerdes, et ei hakka esinemisel heliloojaid omavoliliste lisade ja koloratsioonidega traumeerima. «Kogu tiim töötab selleks, et esitus oleks võimalikult professionaalne ja heal tasemel, hästi tehtud ning avaldaks inimestele võimalikult head ja positiivset muljet.»

«Praegu seisabki kõik selle seeliku-asja taga,» selgitab Elina, et praegu töötatakse nii rahastuse kui tehnilise poolega.



Eurovisoonimölluga kaasnevad ka mitmed elumuutused lauljanna elus «Ajad on praegu väga kiired! Tähelepanu on rohkem, ka meedia tähelepanu on väga palju. Teeb kurvaks, et see tähelepanu pole alati nii positiivne. Mõeldakse asju välja ja rahvale serveeritakse ilusat asja, negatiivse varjundiga.» väljendab noor naine oma pettumust. «Aga mina teen ikkagi oma asja edasi ja loodan, et kõik läheb hästi!»