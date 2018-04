Inkassofirmade meelevaldsed nõuded võib puruks rebida

«Kuuuurija» poole pöördus 24-aastane noor naine, kes oli sattunud inkassofirma küüsi ja ei suutnud olukorrast enam iseseisvalt väljuda. Inkassofirma võtab temaga ühendust keskmiselt nädalas korra küsimusega, millal naine võlad tasub. Noor naine tunneb end kõige selle keskel ise väljapressimise ohvrina.

24-aastane Maria ja Katrin Lust FOTO: TV3

Võlgnevus tekkis sellest, et 2013. aastal sai naine mitmeid parkimistrahve, kuna parkis eraparklatesse. Neid trahve ta ära ei maksnud ja naine arvas, et ta on pääsenud. Aga kaks või kolm aastat hiljem sai ta Creditreformilt esimese võlanõude, kui Maria (nimi muudetud) võlg oli 510 eurot.

Maria sõlmis inkassofirmaga suulise kokkuleppe, mille alusel naine pidi raha tagasi maksma. Imelik oli sel puhul see, et inkassofirma Creditreform sõnas enda kodulehel, et suulised kokkulepped ei maksa midagi. Aga ometi oli inkassofirma esindaja see, kes sellise pakkumise tegi.

Maria hakkas maksma, sest ta tahtis parkimistrahvidest lahti saada, ning hakkas maksma. Kuid mõni aeg hiljem tuli välja, et mida rohkem Maria maksis, seda suuremaks tema võlgnevus suurenes. Ühel hetkel oli tema 510-st eurost saanud 9844 eurone nõue.

Meelevaldne trahvinõue FOTO: TV3

Eesti Õigusbüroo advokaat Merike Roosileht sõnas, et tegu oli inkassofirma poolt esitatud põhjendamatu nõudega, mille puhul polnud selge, kuidas võlgnevus nii suur on.

EuroPark, kelle ees Marial olid parkimistrahvid tasumata, nende kodulehel on kirjas, et naisel on vaid kaks maksmata trahvi. Ülejäänud olid lihtsalt aegunud. Aga Creditreform nõuab Marialt välja 17 maksmata trahvi summad.

Jurist Merike rääkis, et kui nõuded on aegunud, siis ei pea neid maksma. Selle alla käivad ka need meelevaldsed summad, mida paljud inkassofirmadest inimestelt välja nõuavad.

Inimesed ei tea oma õigusi ning probleemide vältimiseks maksavadki ära inkassofirma poolt esitatavad nõuded. Inimesed peaksid olema hoolsamad ja jälgima, et nad ei langeks inkassofirmade lõksu.

Tarbijakaitseametist öeldi, et Eestis ei reguleerita inkassofirmade tegevust. See tähendab, et inkassofirmad võivad võlgnikelt välja nõuda võlgnevusi nii nagu nad ise tahavad.

Justiitsministeeriumi esindaja Indrek Niklus, et iga inimene võib inkassofirmaga ise ühendust võtta ja öelda, et nad keelduvad seda maksmast. Kui inkassofirma sõnab, et neid ei huvita, siis võib minna kohtusse summa üle vaidlema.

Niklus lisas, et inimesed peaksid rohkem iseenda eest seisma ja valjuhäälselt välja ütlema, et nad ei soovi neid meeldevaldseid summasid tasuda.

Niklus ütles ka, et inkassofirmadel ei ole õigus küsida sissenõudekuludena rohkem kui 30 eurot. Maria nõudel oli summa 5500 eurot.

Pärast justiitsministeeriumi külaskäiku mindi Creditreformi kontorisse, et seal õigust nõuda. Inkassofirma esindaja ütles, et 5500 eurot on tõesti üüratu summa ning see ei ole õige. Väikese uurimise peale selgus, et firmal oli ettevõttes mõned tehnilised probleemid ning süsteemirikke tõttu oligi Maria niivõrd suureks läinud.

Creditreform FOTO: TV3

Kui Katrin Lust nõuete aegumise kohta küsis, siis öeldi talle inkassofirmast, et trahvid ei aegu. Aga ometi oli justiitsministeeriumist öeldud, et EuroPark väljastab leppetrahve, mis aegub kolme aasta järel.

Firma esindajad, kes ei suutnud Mariat isikut naise ID-kaardiga oma süsteemist leida, uurisid naise võlgnevust ning nähes enda iga, nad vabandasid ja Maria võlg «muutus» taas algsummale.

Pärast läks Katrin Lust EuroParki jutule, kus talle öeldi, et Creditreform pole alates 2016. aastast olnud nende koostööpartner ning neil ei olegi rohkem õigust kelleltki nende trahve välja nõuda. EuroPark nõuab trahvid ise välja.

Juristikulud, mis Marial õigusabi kasutades tekkisid, peab naine ise tasuma, sest inkassofirma summat tasuda ei soovinud.