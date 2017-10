Anne Veski sattus nõukaajal selle žestiga pahandusse: ma olevat tähtsale tegelinskile fiigut teinud

«Kuna filharmoonia pidi koostööd tegema teiste filharmooniatega, mis olid üle liidu laiali, siis oli ka kontserdikorraldus läbi filharmoonia. See oli praktiliselt ainuke võimalus minna kuskile välja,» meenutas Veski. «Filharmoonias oli selles mõttes hea töötada, et iga aasta pidi koostama kava ja see vaadati üle, et oleks kõrgel kunstilisel tasemel ja oleks laulud tööst, rahust ja õnnest. Edasi tulid juba armastusest. Siis võimaldati igal aastal teha iga kava jaoks eraldi kostüümid ja see oli riiklikult ette nähtud. Tallinna moemajast saime kõige paremad riided selga meile, millega me siis niiöelda vallutasime. Aga artisti kuulsus oli ikka artisti enda asi.»

Veski ütles, et suuri pahandusi ta ei korraldanud ja otseselt vaibale teda ei kutsutud.

«Ükskord taheti küll minu kohta kaebekirja kirjutada.Ma olevat ühe suure filharmoonia tegelinskiga juttu rääkides hoidnud kätt niimoodi [pöial sõrmede vahel]. Ma olevat talle fiigut teinud! Pärast istusin ja mõtlesin, et kuidas ma kogemata olen nii teinud. Isegi sellest osati sellel ajal teha väike kiri, et kas ta ennast teinekord ikka natuke paremini üleval ei võiks pidada. Sellest midagi paha minuga ei tulnud,» naeris Veski.