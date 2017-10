Erik Orgu: kuidas kaotada üks riidesuurus ühe nädalaga

1. Nipp: ära söö üle kolme korra päevas – liida ühele toidukorrale ka näiteks oma vahepala. Vähemate söögikordadega (mittevähemate kaloritega), vähendad insuliinitaset ning viibid enam kaalulangetuse režiimil.

2. Õige kogus valku

Toitumiskavas arvutatakse igale inimesele välja tema individuaalne valguvajadus, et su kõht püsiks täis ja söögiisu ei tuleks liiga vara peale.

3. Suures koguses juurvilju

Väga raske – ma tean, et seda on raske uskuda – on sundida inimesi sööma piisavalt juurvilju. Juurviljades on meeletus koguses kiudaineid, mis aitab Sinu organismi puhastada.

4. Õige kogus rasvu

Jah – kuulsid õigesti – rasvad ei ole su vaenlased.

5. Uni

Vajad und, sest suurem osa rasva põletamisest toimub siis, kui magad sügavalt. Lühikese 5-6 tunnise unega ei saa sa häid tulemusi, vajad vähemalt 8 tundi.

6. Stress

Kui kannad stressi käes, oled kaalukaotus koheselt ohus, kuna stress aktiveerib hormooni nimega kortisool ja see takistab rasvade põletamist.

7. Trenn

Kui sa saad trenni teha, siis peaksid tegema suure intensiivsusega intervall-treeningut, mis treenib tervet keha. Oluline on leida midagi, mille vastu sul ka huvi on: jõusaal, body-pump, ringtreening?