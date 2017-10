TOP5: Mis põhjustel on need Eesti staarid kodumaalt lahkunud?

Mari Tool ja Toomas Tool / Teet Malsroos/Õhtuleht

Hiljuti Äripäeva rikaste edetabeli poolt Eesti rikkama naise tiitli pälvinud Mari Tool elab koos äripartnerist abikaasaga Toomas Tooliga Monacos. Aktsiaselts Arco Vara suurim aktsionär on elanud intrigeerivat elu. 2000. aasta märtsis teatas ärimees Eesti elanikregistrile, et ta pole Eesti elanik. Kolis toona USA-sse Miamisse, sealt aga Lätti ning edasi Monaco vürstiriiki, mis on tuntud maksuvabaduste poolest ja kus novembriski on 20 kraadi sooja. Kui perekond Tool aga Eestis resideerub, siis elavad nad Kadrioru luksuslikus korteris.

Mihkel Raud / Margus Ansu

Mihkel Raud, kes teada kui «Kolmeraudse» aus ja terav saatejuht avaldas värskes ajakirjas Kroonika, et on aastaid juba elanud koos perekonnaga Californias, San Diegos. Mees pidavat kahe mandri vahet pendeldama tihemini kui mõni saarlane mandri ja Saaremaa vahet.

Mihkel Raud perega / Mihkel Raud / Facebook

See-eest abikaasa Liina Raud on laste Mirjami ja Joosepiga paiksemad, elades enamik aega suure lombi taga. Põhjuse, miks perekond Raud on kodumaa hüljanud, jätab perepea esialgu enda teada.

Rain Lõhmus / Sander Ilvest

Pangandusguru ja LHV Panga üks asutajaid Rain Lõhmus kolis ligi kümme aastat tagasi Šveitsi, Luganosse. Peamiseks sealne kliima, aga ka paremad lennuühendused ja mäed, mis spontaanse autosõidu kaugusel.

Presidendi vastuvõtt roosiaias.Ieva Ilves ja Toomas-Hendrik Ilves / Erlend Štaub

Stockholmis sündinud president Toomas Hendrik Ilves kolis aasta alguses perekonnaga Ameerikasse, kus alustas tööd külalisteadurina mainekas Stanfordi ülikoolis. Sügise alguses kolis isa juurde elama ja tarkust omandama ka Toomase tütar Kadi Keiu Ilves, kes on sündinud Toomase eelmisest abielust Evelin Ilvesega.

Erika Salumäe pärast olümpiavõitu Raekoja platsil / Mati Hiis / Õhtuleht / Arhiiv

Endine jalgrattur ja poliitik Erika Salumäe, kolis 2010 aastal koos tütre Shanti Grandiga tervislikel põhjustel Hispaaniasse. Kuigi Erika jaoks Eestist lahkumine oli emotsionaalne ja kurb, peab naine tervist kõige olulisemaks. «Hispaania on mu kodu, Eesti on mu kodumaa,» on Erika öelnud.

Sirli ja Erika Salumäe / LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS