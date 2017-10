Kuidas saada edukaks? Eesti ühe parima ettevõtja 3 olulist soovitust

*«Ettevõtluse juures on oluline leida endale kiiresti partner,» teab Rasmus öelda. «Oluline on ettevõtte alustamisel leida mõttekaaslasi ja mitte üksi jääda.»

*Üheks olulisemaks aspektiks peab Rask piiride panemist: «Üks minu õppetunde omaenda ettevõtluskogemusest on see, mida konkreetsemad raamid endale seada, seda lihtsam on kokkuvõttes teha valikuid ja otsuseid Ja siis nendes raamides paned end pingutama.»

*Kui oled elus vastu võtnud otsuse alustada omaenda ettevõtmisega, võib esialgu tunduda, et maa su all vajub. Selleks, et reaalsustaju säiliks, on oluline end ka õigel ajal «välja lülitada». Rasmus on enda elus leidnud selleks tööteemadest väljalülitajaks liikumise:

«Kuna enamik kohtumisi on kesklinnas, siis ma lähen sinna jalutades. 15-20min jalutamist puhastab operatiivmõtlemise ja annab uusi värskeid mõtteid.»

Unistades ettevõtlusest, peab käima kaasa oluline mõte - kõik on võimalik!



Rasmus Raski isa on tuntud advokaat, kes täitnud aastaid tagasi Riigikohtu esimehe ülesandeid. Rasmuse abikaasa on ka armastatud näitlejanna Karin Rask.