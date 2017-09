Järgmine Kardashian on beebiootel?

Us Weekly kirjutab, et 33-aastane Khloe ja tema 26-aastane kallim Tristan Thompson saavad peagi lapsevanemateks.

Khloe ja Tristan kohtusid 2016. aastal, kui sõbrad olid neile korraldanud pimekohtingu.

«Ma olen oma elu parimas suhtes ja selle kinnitamiseks ei ole vaja mingit sõrmust,» lükkas Khloe hiljuti ümber kihlumiskõlakad.

Tegemist oleks juba kolmanda lähiaja beebiuudisega Kardashianide klannist, kuna Khloe poolõde Kylie Jenner teatas eelmisel nädalal, et ootab oma esimest last. Hiljuti selgus ka, et Kim Kardashian ootab surrogaatema abil kolmandat last.