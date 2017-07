Vatikani politsei lõi laiali kardinali korteris toimunud narkohõngulise geiorgia

See korter kuulub paavst Franciscuse nõunikule, kardinal Francesco Coccopalmeriole, kuid selles elab nimetatud kardinali sekretär, edastab The Sun.

Kardinal Francesco Coccopalmerio (keskel tumeda mantliga) / Andrew Medichini/AP/Scanpix

Coccopalmerio juhib Vatikanis organit, mis tegeleb katoliku kiriku poliitika, kuid ka seksuaalse ahistamise juhtumitega.

Kinnitamata andmetel soovitas kardinal mõni aeg tagasi anda ta sekretärile, kes on preester, piiskopi ametiaste, kuid nüüdne orgia võib sellele kriipsu peale tõmmata.

Narkouimas olnud ja seksinud pühad isad saadetakse narkovõõrutusravile ja hiljem patte kahetsema ühte Itaalia kloostrisse, mille asukohta ei paljastatud.

Itaalia meedia teatel olevat paavst Franciscus juhtunu tõttu väga vihane, kuna see kahjustab Vatikani ja katoliku kiriku mainet. Juba paar aastakümmet on katoliku kirik üritanud toime tulla preestritel sobimatu seksuaalkäitumisega. Pinnale on tulnud sadu aastatetaguseid juhtumeid, milles pühad isad on lapsi seksuaalselt ära kasutanud.

Paavst Franciscus / Grzegorz Galazka/SIPA/Grzegorz Galazka/SIPA/Scanpix

Väidetavalt plaanib paavst nüüd 79-aastase Coccopalmerio pensionile saata ja tema asemel uue nõuniku määrata.