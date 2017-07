Kuidas sai alguse Getteri koostöö maailma suurima plaadifirmaga?

Getter Jaani / Promo



Kust see kõik alguse sai? Kuidas teed viisid sind Universaliga kokku?

Siinkohal tahan öelda aitäh enda elukaaslasele. Ta on üks minu suurimaid toetajaid ja elab mulle alati kogu hinge ja südamega kaasa ning ka tema on inimene, kelle poole pöördun, kui on vaja nõu küsida. Tutvusin MyHits-i live ruumi avamisel ühe Universali liikmega ja sealt see kõik alguse saigi.

Mida Sinule kui artistile tähendab leping sellise plaadifirmaga?

Leping Universaliga annab minu karjäärile täiesti uue hingamise ja kindlasti tähendab uute inimeste meeskonda lisandumine ka palju uusi mõtteid ja suuremaid väljakutseid. Ma ootan põnevusega, mida tulevikul minule varuks on. Ma annan endast parima!

Kui palju saad Sina enda arvamust ja mõtteid jagada?

Õnneks on nii Moonwalk kui ka Universal väga arvestavad minu kui artisti soovidega ja saan oma karjääri ise juhtida. Plaadifirma on tänapäeval pigem nõuandja rollis ja visioon peab ühtima. Oluline on ise häält omada ja soovid selgelt välja öelda.

Kas midagi olulist reaalselt muutub Sinu elus?

Kindlasti muutub. Mul avaneb võimalus oma muusikat jagada veelgi suurema publikuga ja katsetada julgemalt uusi asju.





Getter Jaani / Promo

Suur osa Sinu kuulajaskonnast kuulub lastele – kas nüüd hakkab hakkad looma muusikat laiemale kuulajaskonnale?

Ma ei ole uus, ma ei ole vana, aga mulle on alati meeldinud erinevaid asju katsetada ja mul on heameel, et saan millegi uuega enda kuulajaid rõõmustada ja ma usun, et ka minu noored fännid saavad sellest aru ja toetavad minu uusi ettevõtmisi. Ma olen tõeliselt tänulik, et nad mul olemas on. Nad annavad alati enda siirate emotsioonidega mulle palju jõudi ja energiat juurde! Ma tunnen, et ma kasvan koos nendega! Ma armastan neid väga!

Millest unistad - muusikuna, naisena?

Ma unistan paljudest asjadest, aga ei räägi nendest valjult, kui need ei ole veel teoks saanud. Aga ma soovin igapäev, et me oleme terved, õnnelikud, edukad ja meie ümber on inimesed, kes meist hoolivad ja kes meid armastavad.





Getter Jaani / Promo

Kes on Sinu suurimad nõuandjad - või oled õppinud kuulama intuitsiooni ja südant?

Olen õppinud kuulama enda südant, aga minu suurimateks nõuandjateks on kindlasti minu ema ja vanaema. Ma väga austan neid! Nad on minu suured eeskujud.



Kuula Getteri värsket singlit «Something Good» siin.