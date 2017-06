Video: rannal jalutanu leidis......?

Matt Druce edastas müstilise halli värvi objekti foto Facebookis pühapäeval, 25. juunil ja koha hakati pakkuma, mis see olla võib.

Austraalia Queenslandi rannalt leitud objekt / Kuvatõmmis/Youtube

«Olen oma kodukoha Point Cartwrighti rannal jalutanud aastaid, kuid varem ei ole mulle midagi nii eriskummalist silma torganud,» teatas australlane.

Sotsiaalmeedia kasutajad pakkusid üksteise võidu, et mis see olla võib. Osa arvas, et pelikanide väljaheide, kuid keegi linnuhuviline lükkas selle ümber teatega, et pelikanide väljaheide on valget, mitte halli värvi.

Teine sotsiaalmeedia kasutaja arvas, et selle võis tekitada hoopis mõni kala, näiteks rai.

Veel üks isik pakkus, et halli massi tekitajateks võivad olla ussid või krabid.

Oli ka neid, kelle arvates jätavad sellised kuhilad rannale rand-liivatõlv ussid, kes tulevad liivast välja ainult mõõna ajal. Kalamehed kasutavad nimetatud usse kalasöödana.