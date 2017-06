Filmistuudio kinnitusel hakatakse «Downton Abbey» filmi tegema järgmisel aastal

NBC Universal president Michael Edelstein kinnitas, et «Downton Abbey» filmi eeltöö on tehtud ja nüüd on käsikirja kirjutamise aeg, edastab news.com.au.

«Tegeleme käsikirjaga. Siis peame vaatama, kuidas kõik tegelased uuesti kokku saada, osatäitjate lõplikku valikut ei ole veel tehtud,» teatas Edelstein.

2010. aastal alanud «Downton Abbey» taga oli Briti tuntud stsenarist ja režissöör Julian Fellowes, sarja pikkus oli kuus hooaega. Fellowesi sõnul ta ei arvanud, et sellest ajaloosugemetega seriaalist saab ülemaailmne hitt.

Julian Fellowes / Joseph Nair/AP/Scanpix

2015. aastal lõppenud sarjas kujutati Briti aristokraatlikku Crawley suguvõsa ja nende teenijate elu 20. sajandi alguses ja keskpaigas. Sarjas kajastatakse ka ajaloosündmusi, näiteks Titanicu uppumist ja Esimest maailmasõda.

Veel ei ole teada, kas ka suurel ekraanil näeb Michelle Dockeryt Lady Mary Crawleyna, Maggie Smithi leskhertsoginna Granthamina ja Hugh Bonneville’i Robert Crawleyna.

«Downton Abbey»: Dan Stevens Matthew Crawleyna ja Michelle Dockery Lady Mary Crawleyna / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Maggie Smith leskkrahvinna Granthami rollis / Nick Briggs/AP/Scanpix

Seriaalis abikokka Daisy Masonit kehastanud näitlejanna Sophie McShera teatel mängiks ta seda rolli hea meelega ka filmis.

Lady Edith Crawleyt kehastanud Laura Carmichael sõnas, et ta loodab oma agendilt saada kinnitust fimi tegemise kohta.

Hugh Bonneville (Robert Crawley) ja Elizabeth McGovern (Edith Crawley) seriaalist «Downton Abbey» / NICK BRIGGS/NYT/Scanpix

«Downton Abbey» looja Julian Fellowes loodab väga, et selle seriaali põhjal valmib film.

«Downton Abbey» võttepaigaks olnud Highclere lossist, mis asub Berkshire’is, on saanud väga populaarne turismipaik.

Inglismaas Berkshire'is asuv Highclere loss, kus toimusid seriaali «Downton Abbey» võtted / Simon Paulin/Svenska Dagbladet/Scanpix

«Downton Abbey» võtted Highclere lossis / Simon Paulin/Svenska Dagbladet/Scanpix