Ott Kiivikas, võimsam kui kunagi varem!

Ott Kiivikas, kelle särav teekond kulturismis sai hoo sisse juba 1993. aastal, on uskumatult heas vormis!

Eeloleval reedel toimuvad Hispaanias Euroopa Meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis. Eestist on võistlustele minemas 20-liikmeline delegatsioon, sealhulgas ka meie raudne mees, Ott Kiivikas. Esimest aastat osaleb Eesti esikulturist veteranide, 40 - 45, vanuseklassiss. 24 aastat aktiivselt kulturismiga tegelenud mees ütleb, et enne kui ta hakkas karikaid ja medaleid korjama, õppis ta kaotama. Ott ütleb, et kui noore mehena ta «lahmis» treeningplaanide järgi end vormi, siis nüüd on ta õppinud kuulama rohkem oma keha ja soovitab seda ka teistele, kes tegelevad kulturismiga.

«Kavatsen nii kaua võistelda, kuni see pakub mulle rõõmu ja emotsiooni,» ütleb Ott ning lisab, et nii pea ei kavatse ta veel «puhkusele» minna.

Elu24 toimetus soovib edukat võistlust Otile eelseisval EM-il!