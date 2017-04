Kas enne inimkonda elasid Maal teistsugused intelligentsed olendid?

Inimkonna senivastamata suur küsimus on, et kas meie päikesesüsteemis olevatel kaugetel planeetidel võib elu olla, edastab Daily Mail.

Astronoomid ja astrofüüsikud otsivad mitmete programmide raamides kosmoseavarustest viiteid elu kohta, kuid seni ei ole midagi konkreetset leitud. Vandenõuteoreetikud on veendunud, et meie päikesesüsteemis ja kogu galaktikas oli ja on eluvorme, millega süsinikul põhinevad inimesed ei ole kokku puutunud.

Pennsylvania ülikooli astrofüüsik Wright on arvamusel, et Maal ja võib-olla veel mõnel meie süsteemi planeedil elasid miljardeid aastaid tagasi kõrgelt arenenud ja kosmosetehnoloogiaga tegelenud olendid, kes mingil põhjusel siit lahkusid ega tulnud enam tagasi. Kas nad tüdinesid ja tahtsid minna sinna, kus varem ei olnud käinud või pidid nad lahkuma näiteks kliimamuutuse ja sõja tõttu?

Ameeriklase sõnul võis Maal kunagi neist olla jälgi, kuid nüüdseks on pindmised jäljed hävinenud kas siis inimtegevuse, looduse pealetungi, erosiooni ja maavärinate tõttu.

Wright kirjutas sel teemal artikli pealkirjaga «Prior Indigenous Technological Species», milles ta arutleb nende «tulnukate» teemal ja arvab, et lõpuks jõuame nende saladuse jälile.

«Need algupärased tehnoloogiaga tegeleinud liigid elasid kas Maal või siis kasvuhoonegaasidest vabal Veenusel või Maa sarnasel Marsil, kuid planeetidel toimunud muutused hävitasid nende kohta tõendid,» kirjutas uurija.

Samas ta on veendunud, et kuskil sügaval pinnases võib olla märke nende olendite elu ja tegevuse kohta ning kosmosearheloogia, milles pannakse rõhk ebatavalisustele, võib anda vastuseid.