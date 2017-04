Imeline muutus! Mendi-Anna kaotas 50 kilo: nüüd treenin veel pepu pähkliks!

Anna rääkis «Seitsmestes», et tänase seisuga on ta kaotanud 47 kilogrammi.

«See ei olnud ühe päeva mõte,» rõhutas Anna, et otsus maovähendusopile minna ei sündinud kergelt. «Ma mõtlesin selle peale väga-väga kaua aega ja proovisin enne ära kõik muud variandid. Ma proovisin ligi 15 aastat ja lõpuks jõudsin järeldusele, et seda on vaja teha.»

Anna tunnistas, et enne oma elu esimest operatsiooni oli tal hirm nahas. «Mõtlesin, et panen silmad kinni, aga millal ma need avan ja milline ma siis olen...»

Anna naeris, et pärast oppi ta sööb nagu papagoi - portsud on väga väikesed, sest suuremad eined lihtsalt kõhtu ei mahu. «Kui räägime näiteks sushist, siis kolm-neli tükki mahub ja siis on kõrini.»

Anna hakkas nüüd ka trenni tegema. «Kui enne oli eesmärk alla võtta, siis nüüd peab pepu nagu pähkel olema!»

Anna soovitab kõigil, kes hädas liigse kehakaaluga, esmalt üle vaadata oma menüü.

«Kõik on seotud söögiga. Juba tervislikku toitu süües võtad alla. Siin on küsimus, kuidas sa reageerid stressi ajal. Mul oli niimoodi, et võtsin alla 15 kilo, aga kui tulid stress ja närvid, siis mõtlesin, ah, kõik, ma ei taha trenni minna ja ma parem söön,» tunnistas Anna.

Anna selgitas, et ta käis operatsioonil, kus lõigati magu lihtsalt väiksemaks, mitte ei ehitatud kogu sisikonda ümber. «Ma soovitan! See muutis mu elu.»