Briti politsei arreteeris kanepidiilerist Harry Potteri

19-aastane Harry Potter tabati Põhja-Inglismaal Yorkis, kus ta juurest leiti kolm väikest kotikest kanepiga ja 70 naela sularaha, edastab aol.com.

Politseile jäi mopeediga sõitnud Potter silma ja ka ninna, sest ta sõidustiil oli kummaline ja tema ümber levis kanepilõhn.

Politsei pidas mehe kinni ning talle esitati süüdistus kanepi omamises ja müümises.

Potteri advokaat Jane Maloney sõnas kohtus, et noormees ei ole kanepidiiler, vaid ostis seda enda ja sõprade tarbeks, kuna nende arvates on see erguti, mis aitab neil eksamiteks õppida.

Advokaadi sõnade kohaselt maksid sõbrad Potterile sama summa kanepi eest, mida ta maksis selle eest ise.

Harry Potter, kellel ei olnud varasemast politseiga kokkupuuteid, võttis kanepi omamise ja sõpradele müümise omaks.

Kohus määrab karistuse mai alguses, Briti seadused lubavad kanepi omamise eest määrata ka vanglakaristuse.

Harry Potter on Briti kirjaniku J.K. Rowlingi samanimelise romaanisarja võlurist peategelane. Raamatute põhjal valmis filmiseeria, mille peaosas on Briti näitleja Daniel Radcliffe.