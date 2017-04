Daniel Vaarik tõestas, et süütu sõnum sotsiaalmeedias võib lõppeda katastroofiga

Vaarik ütles, et paljud postitavad sotsiaalmeediasse midagi sõpradele, kuid postituse sisu võib ootamatult hoopis laiemat kõlapinda leida, vahendab Menu.

Kuigi raamat on kirjutatud välismaa näidetel, tõdes Vaarik, et konteksti muutumist kohtab ka Eesti ühiskonnas.

«Kui inimesed oma Twitteri või Facebooki lahti teeksid, natuke scrolliksid, siis näeksid nad vähemalt leebel kujul sellist käitumist, kus keegi on midagi valesti teinud kellegi arvates ja siis on saabunud mitmeid inimesi, kes arvavad, et see on ikka väga valesti,» lausus Vaarik.

Vaarik lisas, et inimesed ei ole veel internetireeglitega harjunud, kuid loodetavasti harjuvad.