Ultima Thule tähistab suvel 30. juubelit võimsate vabaõhukontserditega

“On üks salapärane saar kaugel jäisel Põhjamaal - kohas, kus päike iialgi silmapiiri taha kao. 30 aastat tagasi arvasid muistsed eestlased, et just seal asub maailma ots ja äär. Sellest ajast peale oleme olnud teel. Üheskoos. Inimvõimete piirile - Ultima Thulesse.

Sel suvel on kohalejõudmine lähemal kui eales varem, sest Sibul, Vaigla, Rull, Põder ja Vilpuu on oma elu parimas vormis,” seisab kontserdit tutvustavatel materjalidel.

Tõnis Mägi sõnul on Ultima Thule parim rockbänd, kes Eestis eales tegutsenud. “Eesti parim kitarrist, parim bassimängia, parim trummar. Sellise koosseisuga ei ole lihtne nii pikalt koos muusikat teha. Riho Sibul on üks mu parimaid sõpru,” ütles Mägi.

Mägi lisas, et väga oluline roll bändi loomingus on tekstidel. “Tekstid, tekstid, tekstid, kallid sõbrad. Thulel on nad alati mitmedimensionaalsed,” ütles Mägi.

Kontsertitel solistina üles astuva Vaiko Epliku arvates on tegemist laulupeo kõrval selle aasta ühe tähtsaima üritusega. “Olen tõsiselt elevil ja arvan, et tuleb väga uhke show,” ütles Eplik.

Eplik kinnitas, et Ultima Thule on olnud üks tema muusikalistest eeskujudest. “Lemmikuid võib olla sadu, kuid eeskujusid saab lugeda ühe käe näppudel. Thule on minu jaoks üks neist,” lisas Eplik.

Kontsertide toimumiskohad:

K. 19.07 Tallinna Pirita Kloostri varemed

N. 20.07 Pärnu Vallikäär

R. 21.07 Rapla Laululava

L. 22.07 Rakvere Laululava

P. 23.07 Kõltsu mõis

T. 25.07 Põlva Intsikurmu Laululava

K. 26.07 Tartu Laululava

Algus kõikjal kell 21:00. Väravad 19:30.