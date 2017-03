Dirigent Kristjan Järvi paljastas põneva tulevikuplaani

Praegu Eestis viibiv ning Tallinn Music Weekil hoopis DJ'na ilmategev Kristjan Järvi ütles intervjuus, et suvi tuleb väga töine, kuid sellele vaatamata püüab ta suvel Pärnusse ning Weekend festivalile jõuda. Samuti lisas dirigent, et isiklikus elus on tal käesoleval aastal palju põnevaid asju juhtumas, kuid kõigest sellest siis, kui aeg on õige. Ühe tulevikuplaani mees küll paljastas ning sõnas, et 1. jaanuaril toimub Nordea Kontserdimajas uusaastakontsert Nordic Puls, mida tasub kindlasti põnevusega oodata.