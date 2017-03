TMW džässilaval astub üles Euroopa üks paremaid live-ansambleid

Jazzkaare programmijuht Anne Erm hindab kõrgelt eesti muusikute potentsiaali: „Loodan, et ka seekord pääsevad Tallinn Music Weekilt rahvusvahelisele areenile parimad artistid. Oleme kutsunud meie muusikuid kuulama mainekad festivalide korraldajad ja agentuuride esindajad Londonist Pekingini.“

Eesti jazzi esindab kavas kaheksa eriilmelist koossseisu. Lavale astuvad Eesti muusikaauhindadel Aasta naisartisti ja Parima jazzalbumi auhinnad noppinud Kadri Voorand duos bassist Mihkel Mälgandiga. Võimsalt on esindatud kitarristid – Erki Pärnoja esitleb oma uut eeterlikku kava «Efterglow», Andre Maaker pakub intiimseid ja akustilisi helimaastikke, Aasta Muusik 2016 kitarrist Robert Jürjendal koos ambientmuusik Kaido Kirikmäega viib kuulaja rändama, trio Sooäär/Yaralyan/Ounaskari avardab jazzipiire, mängides Bachi ja armeenia rahvamuusikat jazzivõtmes. Eesti jazzilegendi pianisti ja helilooja Tõnu Naissoo toob jazzi showcase’ile hammond oreli mahlakad helid. Jazzpianist Kirke Karja kvartett mängib põnevalt struktureeritud meloodialiinidega. Los Angelesest pärit Eestis resideeruv trompetist, arranžeerija ja helilooja Jason Hunter astub üles koos eesti muusikutega.

Rahvusvahelistest artistidest ilmestavad programmi montypythonlikult pöörane punk-jazzi bänd WorldService Project Ühendkuningriigist ning hingestatud hääle ja hüpnootilise lavaolekuga Debra Shaw Prantsusmaalt. WorldService Project on juhtivad spetsialistid briti punk-jazz'i vallas. Hiljuti oma kolmanda albumi avaldanud bändi looming ja live-esitus on ühtaegu põnev, üllatav ja teatraalne. Laulja Debra Shaw muusika on segu jazzist, funk’ist, soul’ist, gospelist ja bluusist. Tema ning pianisti Alessandro Sgobbio koostöös valminud singel «It’s a Soul Thing» on tõeline raadiomenuk.

Kõik jazzisõbrad on oodatud reedel, 31. märtsil Vabale Lavale jazzielamusi täis õhtule!

