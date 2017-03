Video: India oopiumimagunaväljade papagoid on oopiumisõltlased

India farmerite sõnul on neil tekkinud probleeme looduses elavate papagoidega, kes käivad oopiumimaguna põldudel kupraid söömas, saades neist oopiumit, edastab Huffington Post.

Unimagunad / wikipedia.org

Papagoid ootavad aega, mil kuprad avanevad või töölised nad kiiremaks valmimiseks lahti lõikavad, võttes need kaasa ja lennates põlluäärsetele puudele sööma. Farmerite sõnul on nad olnud tunnistajaks, kuidas liiga palju oopiumimagunakupraid söönud papagoid saavad üledoosi, kukkudes puu otsast alla ja saades surmavalt vigastada.

«Saades noosi kätte, istuvad või magavad nad puudel tunde, kuid on ka neid, kes ei suuda oopiumiuimas olles end puul hoida ja nad hukuvad alla kukkudes,» teatas Lääne-Indias tegutsev oopiumiagunakasvataja Kishore Kumar Dhaker.

Farmerite sõnul sai papagoide probleem alguse 2015. aastal, kui need linnud hakkasid massiliselt külastama Cittorgarhi linna lähedasi oopiumiunimaguna põlde. Nüüd on papagoid leidnud endale ka Neemuchi lähedased põllud, mis asuvad Cittorgarhist 60 kilomeetri kagugusel.

Unimaguna kasvatajatest farmerite sõnul tekitavad papagoid neile kuparde vargusega suurt majanduslikku kahju.

India valitsus nõuab farmeritelt igal aastal farmaatsiatööstuse jaoks oopiumimagunakuparde suures koguses tootmist.

Neemuchi lähedal unimagunaid kasvatava farmeri Sobharam Rathodi sõnul on ta paaril viimasel aastal kaotanud oopiumimaguna saagist umbes kümme protsenti.

Farmerid on üritanud erinevate abivahendite abil papgoisid oopiumimaguna põldudest eemale peletada, kuid need mõjud on olnud lühiajalised ja probleem ei ole leidnud lahendust.

Unimaguna alaliigil oopiumimagunal on kupar pakususeinaline ja selles on vähe seemneid. Taimedelt kogutakse lõplikult valmimata kuprad, mis kuivatatakse. Poolvalminud kuparde piimmahl on oopium.

Kupardele tehaks sisselõikeid, piimmahl hakkab välja nirisema, see kogutakse kokku ning kui see tumeneb ja tahkeneb, siis valmistatakse sellest oopiumipallid või tehakse pulber.