Foto! Luule Komissarov tegi EFTA gala ajal oma peo

"Võimalik ainult Eestis. Lull oli nominent Eesti filmi- ja teleauhindade parima naisnäitleja kategoorias. Gala väisamise asemel kutsus hoopis head sõbrad endale külla, et telkust vaheldumisi EFTA auhinnagalat ja Liverpooli mängu vaadata. Samal libistati morssi ja võikusid, sest homme on kõigil tööpäev - kes Õnne võttele, kes Ugala teatrimaja avamiseelseid pingutusi tegema. Ei mingit glämmi. Lihtsad Eesti inimesed. Elu on ilus," kirjutas Ugala Teatri korraldusjuht Instagramis, et elu on ilus ka ilma galale minemata.

Täna on armastatud näitlejanna Luule Komissarov sarja "Õnne 13" tiimiga uut episoodi väntamas ja tunneb end ilmselt värskelt kui kurgike.

"Galale ei hakanud minema, sest homme on vaja olla värske kui kurgike ning järjekordselt "Õnne" võtteplatsil uut episoodi väntama hakata. Palju õnne, Helene Vannari! Oled selle auhinna sajaprotsendiliselt välja teeninud! Aplaus minu poolt kõikidele nominentidele, kõikidele võitjatele, EFTA gala ellukutsujatele ning loomulikult kõigile neile inimestele, kes telekast ja kinoekraanilt meid jälgivad. Teie pärast me seda rasket tööd ju teemegi. Uute kohtumisteni teles, kinolinal, teatris ja elus!" kostis staar sotsiaalmeedias.