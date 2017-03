TFW video! Iris Janvieri moemaja kevad-suvised trendid ja ehtekollektsioon

Iris Janvieri esindaja Kristjaana rääkis, et hetkel on loomisel palju uusi kollektsioone ning käib valmistumine Tallinna moenädalaks. «Kui natukene telgitaguseid paljastada, siis on olemas Iris Janvieri klassikaline äratuntav joon, mis on lihtsad, puhtad lõiked ja kvalitseetsed kangad, naiselikkus,» lisas esindaja, et mängu tulevad ka uued kangad, teiste seas teksa ja puuvill.

Tallinn Fashion Week kevad 2017: Iris Janvier. Neljapäev 16.märts, kell: 21

Kevadhooajal tasub miksida vabaaja riietust naiselikke joontega, lisada suuri detaile, rõivastele volange.

Iris Janvier üllatab moehuvilisi sel hooajal kireva ehtekollektsiooniga, mis püüab nii tähelepanu kui ka sobitub kenasti erineva riietuse juurde.

Moemaja tegemistega tasub end kursis hoida Facebookis ja Instagramis, kus Iris Janvier värskeid uudiseid ja moesuundi jagab!

