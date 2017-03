Artjom sisustab naistepäeva romantiliste lugudega Manna La Roosas

Artjom oli tööl ka valentinipäeval, 14. veebruaril, kuid mõistagi mahtus tema päevakavasse ka kvaliteetaeg oma kauni kaaslannaga.

«Praeguseks on ta sellega juba harjunud, sest eks see nii on, et tähtpäevadel soovivad inimesed meelelahutust ning lõbutsemist – selle pakkumine ongi minu töö,» ütleb Artjom. Tema sõnul peaksime oma ema, kallimat, teisi sugulasi ning sõpru alati hästi kohtlema. «Mistahes tähtpäev on üks päev, kus võib ka väikese üllatusmomendi juurde lisada,» arvab muusik.

Manna La Roosa restoran koos Artjom Savitskiga ootavad härrasid koos daamidega kaunist õhtut veetma.