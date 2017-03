Video: puuoks «teivastas» suusainstruktori suu

29-aastane mees sattus õnnetusse 1. märtsil kui ta sportis Jackson Hole’i mäesuusakuurortis, edastab foxnews.com.

«Arvasin esmalt, et mu kiivri lõuaalune pael sattus suu juurde, üritasin seda ära tõmmata ja siis tundsin puuoksa, mida tahtsin ka eemaldada, kuid see oli sügaval ja tekitas valu. Mul käis peast läbi mõte, et nüüd olen teivastatud, kuid juba järgmine mõte oli positiivsem, et sain uue huuleneedi,» lausus ameeriklane haiglas.

Mehe teatel juhtus kõik nii kiiresti, et ta ei saanud aru, millal puuoks teda torkas, samuti ei tundnud ta valu. Teised mäel olnud abistasid teda, sidudes ta pea ümber rätiku, mis suust läbi olnud oksa fikseeris, et see ei liiguks ja rohkem valu ei tekitaks. Hagood laskus oks läbi suu mäest alla ja läks haiglasse.

«Tegemist oli üle 30-sentimeetrise oksaga. Päästepatrull oli mind sellega nähes väga üllatunud, arvates et tegin mäel mingi hullumeelse triki,» meenutas suusainstruktor.

Hagoodile tehti oksa eemaldusoperatsioon, ta sai 15 õmblust ja 1500 dollari suuruse haiglaarve. Lisaks paar uut hüüdnime, Lipstick (huulepulk) ja Sticky (kleepuv).

Mehe teatel oli õnnetus ootamatu ja tal ei olnud kohe haiglakulude katteks raha, kuid ta sai selle annetuslehekülje GoFundMe abil. Sinna annetanute teatel ei tule selliseid juhtumeid just iga päev ette.

Mäesuusainstruktori arvates lõi ta uue huuleneeditrendi, samas ei saa ta vigastuse tõttu veel korralikult süüa ega juua.