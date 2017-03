Soome tumedanahalise poliitiku «Hitleri vunts» äratas imestust

Iltasanomat.fi teatel kandideerib Putulukeso kohalikel valimistel Vaasa piirkonnas.

Ka välismeedias on kirikuõpetaja ametit pidava mehe vuntsi märgatud, näiteks kirjutas Hispaania võrguväljaanne Publico «mustast Hitlerist». Leht teatas, et Soome paremäärmuslik partei Põlissoomlased esitasid kohalikel valimistel kandidaadiks tumedanahalise pastori, kelle vunts meenutab Natsi-Saksamaa diktaatori oma.

Vene telekanal Rossija 24 viskas Põlissoomlaste ridadesse kuuluva mehe vuntsi üle nalja.

Joao Bruno Putulukeso sõnul on ta rahvusvahelisest huvist üllatunud ja selgitas, et ta ei ürita «Hitlerina» hääli koguda.

Angolast pärit mehe teatel elab ta Soomes viimased 13 aastat, kuid see vunts oli tal juba varem ja siis ei imestanud keegi selle üle.

Putulukeso lisas, et ta ei ole nats ja ta vunts ei viita Hitlerile, vaid ta tahab kena välja näha.

«Jumal annab vuntsi, mitte Hitler, kes ei olnud mitte keegi. Hitler on ammu surnud ja ta ei mõjuta meie elu. Ta oli halb inimene, kelle aeg on möödas, meie elame tänapäevas, mil aeg ja olud on täiesti teised,» lausus tumedanahaline soomlane.

Pastor Putulukeso sõnul teeb talle haiget, kuidas natsid juute kohtlesid ning tema on juutide ja Iisraeli sõber.

Soome kohalike omavalitsuse valimistel Vaasas üles seatud Putulukeso lisas, et Põlissoomlased ei ole põgenike vastased, kuigi arvatakse, et nad on.

Pastori sõnul ei kiida ta heaks samasooliste koos- ja abielu, tema silmis saab abielu olla ainult mehe ja naise vahel.

Pilte vaata siit.