Eestlased teevad soomlastele modellisaadet

Selgub, et soomlaste supermodelliotsingud tegi suuresti valmis eestlaste produktsioonifirma Osakond, vahendab ajakiri Mood, et sarja "America's Next Top Model" formaadiomanikud Ameerikast soovitasid soomlastel eestlastelt nõu küsida. On ju Eestis juba neli tippmodelli leitud.

"Saate kogu sisulise poole mõtlesid välja soomlased, aga kogu tehniline osa ja võttekohtade organiseerimine jäi meie kanda," kommenteeris fotosessioonide produtsent Anne Rinne, et alla poole aasta ei ole üldse mõeldav ettevalmistusi saateks teha.

Eesti Tippmodell 2016 finaal / Erlend Štaub

Kui Eestis lähenetakse saatele reality-vormis, siis Soomes suunatakse filmitavat rohkem ning antakse ette, mida keegi ütlema ja tegema peab.

Kas Eestist välja saadet toota teeb ka rikkamaks? Osakonna bossi Aivo Spitsonoki sõnul siiski vahet ei ole ja kokkuvõttes on tulem sama.

Pikemalt loe ajakirjast Mood!