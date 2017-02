Tartu noored, kes lähevad otse «Eesti laulu» lavale

Stig Rästale, Eesti tunamulluse euroloo «Goodbye to Yesterday» autorile, jäi haruldase eesnimega Ross Linnamägi silma möödunud kevadel Võrumaal Kobelas Linda rahvamajas, kus ta esines ansambli Traffic kontserdi vaheaegadel DJ-settidega. Ent Linnamägi pole mingi tavaline DJ.

See, mis laululooja ja kitarristina tuntud Rästa huvi paelus, olid tollal kõigest 19-aastase noormehe iseomandatud oskused launchpad’i, MIDI-kontrolleriga. Asi on pealtnäha lihtsam, kui keerulised nimetused vihjavad: tegu on väikse nelinurkse klahvidega seadmega, mis võimaldab kasutada erinevaid muusikainstrumente digitaalselt ilma vastavaid pille tegelikult mängimata. Mis tähendab, et Linnamägi on sisuliselt multiinstrumentalist. Ja mitte ainult: ta on Eestis üks väheseid, kui mitte ainus, kes suudab ka live’is esitada seda, mida on stuudios pikkade keeruliste katsetuste käigus loonud.